رام الله / سما /

تصدر إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي الشاب بلال رواجبة على حاجز حوارة العسكري جنوب محافظة نابلس، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والقدس، والأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس.

كما أبرزت الصحف الثلاثة تجديد الرئيس محمود عباس دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام والاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، وذلك خلال استقباله رئيس وزراء رومانيا في رام الله يوم أمس.

كما تناولت، سباق الانتخابات الأميركية بين المرشحين بايدن وترمب.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

الاحتلال يعدم الشاب بلال رواجبة على "حاجز الموت"

الرئيس يجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام والاستعداد للذهاب إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية

الرئيس يهاتف الشاب جودة: قررنا منحك وساما تقديرا لشجاعتك

اشتية: نطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتوسعها الاستيطاني

تشييع جثمان رئيس كتلة فلسطين النيابية النائب السابق يحيى السعود

3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ "كورونا"

السباق في البيت الأبيض "بايدن يقترب وترمب يلجأ إلى القضاء"

انخفاض على درجات الحرارة وأمطار على مختلف المناطق

عميد أسرى الضفة.. "36 شتاء" في زنازين السجان

الأيام:

الاحتلال يعدم شابا على حاجز حوارة و يخطر بإخلاء أربعة تجمعات في الأغوار

الرئيس يمنح وساما للفلسطيني الذي أنقذ شرطيا نمساويا جريحا

هطول الأمطار يتواصل اليوم مع انخفاض على درجات الحرارة

الأميركيون لم يعرفوا بعد هوية رئيسهم المقبل بانتظار فرز ملايين الأصوات في ولايات عدة

الرئيس يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويجدد دعوته لعقد مؤتمر دولي للسلام

"الوباء".. 3 وفيات و734 إصابة جديدة بينها 281 في القطاع و132 في نابلس

التفكجي لـ"الأيام" تطبيق مخطط "أراضي دولة" يعني ضم 40% من الضفة

"بتسيلم": إسرائيل تصعد هدم منازل الفلسطينيين وتشريدهم

القدس:

استشهاد بلال رواجبة على حاجز حوارة العسكري بزعم حيازته مسدسا

الرئيس يستقبل رئيس الوزراء الروماني ويجدد دعوته إلى عقد مؤتمر دولي للسلام

الأخرس يواصل إضرابه ويرفض المحاليل والمدعمات

اشتية: نطالب رومانيا بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان

أبو بكر لـ"القدس": ارتفاع عدد الأسرى المصابين بكورونا في سجن "جلبوع" إلى 90

عمر وطليب وجودة يفزن بانتخابات مجلس النواب الأميركي

ترمب يهدد باللجوء إلى المحكمة العليا بحجة "الاحتيال".. وولايات مهمة ستحسم النتيجة