  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الرابع والاخير​​​​​​​

الخميس 05 نوفمبر 2020 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الرابع والاخير​​​​​​​



القدس المحتلة / سما /

تواصل السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة لسفر الحالات الانسانية من طلاب ومرضى واصحاب اقامات بالاضافة الى كشوفات التنسيق المصرية.
ووصلت عدة حافلات تقل مسافرين فلسطينيين من البوابة الفلسطينية المعبر الى البوابة المصرية تمهيدا لسفرهم لمصر وبعض دول العالم.
وظل معبر رفح يعمل حتى ساعة متاخرة من الليل لاستقبال العائدين من مصر.
واعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة مغادرة 858 مسافراً عبر معبر رفح البري ووصول 545 إلى الصالة الفلسطينية خلال أمس الأربعاء في ثالث أيام فتح المعبر استثنائياً.

واشارت الى السلطات المصرية ارجعت 35 مسافراً.
ومن المتوقع اغلاق المعبر نهاية اليوم بعد انتهاء الايام الاربعة من الفتح الاستثنائي .

#معبر رفح #مصر #غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

مصاب بكورونا.. نقل موظف "أونروا" بغزة إلى مستشفى بعسقلان

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

الأخبار الرئيسية

الانتخابات الأمريكية

أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

ترامب

ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.. وبايدن يدعو إلى الانتظار

860x484 (39)

اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل