مصر تواصل فتح معبر رفح لليوم الرابع والاخير​​​​​​​

القدس المحتلة / سما /

تواصل السلطات المصرية، اليوم الخميس، فتح معبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية جنوب قطاع غزة لسفر الحالات الانسانية من طلاب ومرضى واصحاب اقامات بالاضافة الى كشوفات التنسيق المصرية.

ووصلت عدة حافلات تقل مسافرين فلسطينيين من البوابة الفلسطينية المعبر الى البوابة المصرية تمهيدا لسفرهم لمصر وبعض دول العالم.

وظل معبر رفح يعمل حتى ساعة متاخرة من الليل لاستقبال العائدين من مصر.

واعلنت هيئة المعابر والحدود بغزة مغادرة 858 مسافراً عبر معبر رفح البري ووصول 545 إلى الصالة الفلسطينية خلال أمس الأربعاء في ثالث أيام فتح المعبر استثنائياً.



واشارت الى السلطات المصرية ارجعت 35 مسافراً.

ومن المتوقع اغلاق المعبر نهاية اليوم بعد انتهاء الايام الاربعة من الفتح الاستثنائي .