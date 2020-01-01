الاحتلال يعتقل 17 مواطنا بينهم 10 أسرى محررين من القدس والضفة

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس، 17 مواطنا من الضفة والقدس.

وأفادت مصادر محلية ان جيش الاحتلال اعتقل الشابين يزن أمجد عبيد وفيصل لؤي عبيد من المدخل الغربي لبلدة العيساوية، والفتى محمد حمزة عبيد من وسط البلدة بالقدس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمادة عمر عبيات (30 عاما) بعد دهم منزله وتفتيشه في مدينة بيت ساحور شرق محافظة بيت لحم.

وفي طولكرم اعتقلت قوات الاحتلال 10 أسرى محررين وهم: فادي منذر رداد (43 عاما)، ولؤي ساطي الأشقر (44 عاما) من بلدة صيدا، وعماد أحمد عصبة، وجميل جمال جعار، ومالك عبد القادر جعارنة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف من بلدة علار، ومروان محمود صدقي (26 عاما)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاما)، من بلدة عتيل، وفؤاد محمد القب من بلدة دير الغصون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

وافادت المصادر ان الاحتلال اعتقل الشاب غسان إحسان الريماوي (31 عاما) من بلدة بيت ريما شمال غرب مدينة رام الله. بعد مداهمة منزله والعبث بمحتوياته.