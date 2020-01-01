‫ قوات الاحتلال تعتقل 10 أسرى محررين شمال طولكرم

طولكرم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 أسرى محررين، فجر اليوم الخميس، في حملة اعتقالات واسعة في قرى وبلدات الشعراوية شمال محافظة طولكرم.

وقال مكتب نادي الأسير في طولكرم ، إن قوات الاحتلال اعتقلت فادي منذر رداد (43 عاما)، ولؤي ساطي الأشقر (44 عاما) من بلدة صيدا، وعماد أحمد عصبة، وجميل جمال جعار، ومالك عبد القادر جعارنة، ونظير محمد نصار، وجاسر محمد خاروف من بلدة علار، ومروان محمود صدقي (26 عاما)، وأمجد عدنان أبو خليل (40 عاما)، من بلدة عتيل، وفؤاد محمد القب من بلدة دير الغصون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها.

يشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع الشهر الحالي أربعة مواطنين من مختلف مناطق طولكرم، بينهم أسرى محررين، ليرتفع عدد المعتقلين حتى اليوم إلى 14 أسيرا.