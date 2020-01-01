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البيت الأبيض يحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات

الخميس 05 نوفمبر 2020 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض يحدد شروط فوز ترامب في الانتخابات



وكالات

اعتبرت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وقالت ماكناني في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" أمس الأربعاء: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".


ولم تستبعد المتحدثة باسم البيت الأبيض وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وصدرت عن وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق تنبؤات بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

وحسب تقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

وحتى الآن حصل ترامب على أصوات 214 من مندوبي المجمع الانتخابي، فيما نال منافسه بايدن 264 صوتا، علما بأنه يكفي للفوز في الاستحقاق الرئاسي الحصول على 270 صوتا في المجمع الانتخابي.

#البيت الابيض #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #أريزونا #جورجيا #ولاية بنسلفانيا #فوكس نيوز

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