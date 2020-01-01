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الجمهوريون بصدد تبديد آمال الديمقراطيين بتحقيق أغلبية في مجلس الشيوخ

الخميس 05 نوفمبر 2020 08:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجمهوريون بصدد تبديد آمال الديمقراطيين بتحقيق أغلبية في مجلس الشيوخ



وكالات

مع احتفاظ السناتورة الجمهورية سوزان كولنز بمقعدها عن ولاية مين وتفوق عدد من أعضاء المجلس الحاليين على الديمقراطيين، يبدو أن الجمهوريين في طريقهم للاحتفاظ بسيطرتهم على مجلس الشيوخ.


ولم يفز الديمقراطيون الذين رجحت التوقعات أنهم سينتزعون الأغلبية في مجلس الشيوخ قبل انتخابات الثلاثاء إلا بمقعد واحد بحلول ظهر أمس الأربعاء فيما تراجعت فرصهم في الحصول على أي زيادات أخرى، على الرغم من تفوق الديمقراطيين الهائل في الأموال التي أنفقت في الأسابيع الأخيرة من الحملة.

ويسيطر الجمهوريون الآن على أغلبية 53 مقعدا مقابل 47 في مجلس الشيوخ.

ولتحقيق الفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ سيحتاج الديمقراطيون إلى انتزاع ثلاثة مقاعد من الجمهوريين إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن والسناتورة كمالا هاريس في التصويت المحتدم على منصبي الرئيس ونائب الرئيس. وسيحتاجون إلى أربعة مقاعد إذا خسر بايدن وفاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

ولم تحسم أربعة سباقات في انتخابات الشيوخ حتى أمس الأربعاء. ويتفوق الجمهوريون في ثلاثة منها: ألاسكا وجورجيا ونورث كارولاينا.

وهزم الديمقراطيون السناتورة الجمهورية مارثا ماكسالي في أريزونا وكوري جاردنر في كولورادو. لكن هذا المكسب هبط إلى مقعد واحد بعدما خسروا مقعد ألاباما الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي دوج جونز.

وتمكن أربعة من الأعضاء الجمهوريين بالمجلس، هم جوني إرنست من ولاية أيوا وستيف دينز من مونتانا ولينزي جراهام من ساوث كارولاينا وجون كورنين من تكساس، من الصمود في وجه تحديات الديمقراطيين، حسبما أفادت شبكات ومركز إديسون للأبحاث.

كما فاز الجمهوريون في كانساس حيث أعلن فوز الجمهوري روجر مارشال على الديمقراطية باربرا بوليير.

وستشكل سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ تحديا للمرشح الديمقراطي جون بايدن إذا فاز في انتخابات الرئاسة، إذ من المرجح أن يعطلوا أجزاء كبيرة من خطته التشريعية، بما في ذلك توسيع برنامج الرعاية الصحية ومكافحة التغير المناخي. وسيواجه ترامب إذا فاز بفترة ولاية ثانية بعقبة مماثلة في مجلس النواب، حيث يسيطر الديمقراطيون على أغلبية جرى تقليصها.

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