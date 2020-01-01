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تفشي إنفلونزا الطيور في غرب اليابان

الخميس 05 نوفمبر 2020 08:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفشي إنفلونزا الطيور في غرب اليابان



وكالات

أعلنت وزارة الزراعة اليابانية اليوم الخميس، أن إنفلونزا الطيور شديدة العدوى ضربت مزرعة دواجن في مدينة ميتويو بمحافظة كاغاوا بغرب اليابان.


وقالت الوزارة إنه سيتم إعدام حوالي 330 ألف دجاجة في المزرعة، وسيتم تعليق صادرات لحوم الدجاج والبيض في الوقت الحالي. وتخطط الوزارة لإجراء محادثات مع دول ومناطق أخرى حتى تواصل استيراد الدجاج من محافظات يابانية غير كاغاوا.

وهذه هي أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في مزرعة دواجن في البلاد منذ يناير 2018. 

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في اجتماع للوزراء المعنيين، إن "الحكومة ستتخذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع انتشار إنفلونزا الطيور".

كما أجرت حكومة محافظة كاغاوا تفتيشا ميدانيا لمزرعة ميتويو يوم الأربعاء بعد تلقي تقرير من المنشأة حول زيادة عدد الدجاج الذي تم العثور عليه نافقا. وكشف اختبار وراثي، الخميس، عن الاشتباه في إصابة الدجاج بفيروس إنفلونزا الطيور.

#انفلونزا الطيور #مزرعة دواجن #اليابان

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