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أمير قطر يقلب رداءه بعد صلاة الاستسقاء ويثير تفاعلا... ما معنى ذلك؟... فيديو

الخميس 05 نوفمبر 2020 08:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أمير قطر يقلب رداءه بعد صلاة الاستسقاء ويثير تفاعلا... ما معنى ذلك؟... فيديو



وكالات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وهو يقوم بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، الأمر الذي أثار موجة من التفاعل على مواقع التواصل.

المقطع المصور بثته قناة "قطر" الرسمية عقب إقامة صلاة الاستسقاء، ويظهر فيه الأمير وقد قام بقلب ردائه ولبسه بالمقلوب، وجاء في التغريدة "سمو أمير البلاد وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

ونشر حساب باسم "مــريــم آل ثــانــي"، المقطع المصور، قائلا "حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى أدى صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في مصلى الوجبة، وقد اقتدى بالرسول الكريم ﷺ بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

ونشر صاحب الحساب "خالد الجاسم"، قائلا "سمو الأمير وجموع المصلين يقتدون بالرسول الكريم محمد صل الله عليه وسلم بقلب الرداء بعد أداء صلاة الاستسقاء".

#أمير قطر #صلاة الاستسقاء #قطر #الرسول محمد

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