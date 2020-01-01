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تحذير من نتائج أولية "مشوهة بشكل واضح" في ميشيغان

الخميس 05 نوفمبر 2020 07:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من نتائج أولية "مشوهة بشكل واضح" في ميشيغان



وكالات

أبلغت سلطات مقاطعة أنتريم في ولاية ميشيغان الأمريكية بـ"تشويه واضح" للنتائج الأولية لفرز الأصوات فيها، قبل إعلان بطلانها وحذفها.

وذكرت إدارة المقاطعة في بيان صحفي عبر "فيسبوك" أنه "في وقت مبكر من صباح 4 نوفمبر، علمت رئيسة مفوضية الانتخابات في المقاطعة شيريل غاي بالنتائج المشوهة بشكل واضح لدى الفرز الأولي للأصوات. ومنذ ذلك الحين، قام مكتب رئيسة المفوضية بفحص النتائج لتحديد التباينات المحتملة."


وقالت سلطات المقاطعة في وقت لاحق، إن المعلومات الأولية التي صدرت في وقت مبكر من صباح الأربعاء، كانت غير صحيحة وتم حذفها.

وتفترض السلطات، أن التباينات في الأرقام قد تكون ناجمة عن عطل فني، لكن غاي لا تستبعد أن يكون ذلك نتيجة لـ"خطأ بشري".

وحسبما ذكر موقع Detroit Free Press، فإن مقاطعة أنتريم تدعم تقليديا ممثلي الحزب الجمهوري في الانتخابات. وفي عام 2016 فاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بهذه الدائرة الانتخابية بنسبة 62%، متغلبا على منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون بنحو 4 آلاف صوت.

وأشارت النتائج الأولية صباح الأربعاء إلى تقدم الديمقراطي جو بايدن على ترامب بأكثر من 3 آلاف صوت.

وفي وقت سابق، رفعت حملة ترامب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية ميشيغان.

#الانتخابات الأمريكية #ولاية ميشيغان #فرز الأصوات #دونالد ترامب #جو بايدن #المرشح الديمقراطي #المرشح الجمهوري

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