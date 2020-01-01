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الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الزمالك يقصي الرجاء المغربي ويضرب موعدا مع الأهلي في لقاء مصري خالص بنهائي أبطال إفريقيا (فيديو)



وكالات

ضرب الزمالك المصري موعدا ناريا مع مواطنه الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد أن تغلب على ضيفه الرجاء المغربي في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي المسابقة.

وافتتح الرجاء الرياضي المغربي باب التسجيل عن طريق الكونغولي بين مالانغو نغيتا في الدقيقة 47، قبل أن ينتفض الزمالك ويسجل ثلاثة أهداف عن طريق التونسي فرجاني ساسي في الدقيقة الـ61 ومصطفى محمد "هدفين" في الدقيقتين 85 و88.

وبهذا الفوز الكبير، أكد الزمالك تفوقه على الرجاء بعد أن فاز عليه في لقاء الذهاب في المغرب بهدف دون رد، وهو ما ضمن للقلعة البيضاء الصعود للمباراة النهائية المقرر إقامتها في الـ27 من نوفمبر الجاري باستاد برج العرب بالإسكندرية، حيث سيواجه منافسه التقليدي الأهلي المصري الفائز بدوره في المربع الذهبي على الوداد المغربي.

#نادي الزمالك #دوري أبطال إفريقيا #الأهلي #الرجاء المغربي #المغرب #مصر

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