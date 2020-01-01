  1. الرئيسية
  2. الرياضة

يوفنتوس يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري برباعية في دوري الأبطال (فيديو)

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
يوفنتوس يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري برباعية في دوري الأبطال (فيديو)



وكالات

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على مضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وأحرز أهداف "السيدة العجوز" كل من الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 7 و60، والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة الـ72، والجورجي ولاشا دفالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ81، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم فرانك بولي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للقاء.


وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة السابعة خلف برشلونة المتصدر بـ9 نقاط والفائز في المباراة الثانية في المجموعة على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1.

في المقابل، توقف رصيد فيرينتسفاروش عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.

#يوفنتوس الإيطالى #دوري أبطال أوروبا #السيدة العجوز #برشلونة #كريستيانو رونالدو #دينامو كييف

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

مصاب بكورونا.. نقل موظف "أونروا" بغزة إلى مستشفى بعسقلان

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

ترامب

ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.. وبايدن يدعو إلى الانتظار

860x484 (39)

اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت