يوفنتوس يقسو على فيرينتسفاروش الهنغاري برباعية في دوري الأبطال (فيديو)

وكالات

حقق يوفنتوس الإيطالي فوزا عريضا على مضيفه فيرينتسفاروش الهنغاري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



وأحرز أهداف "السيدة العجوز" كل من الإسباني ألفارو موراتا "هدفين" في الدقيقتين 7 و60، والأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقة الـ72، والجورجي ولاشا دفالي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ81، فيما سجل هدف أصحاب الأرض اليتيم فرانك بولي في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للقاء.



وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 6 نقاط في وصافة المجموعة السابعة خلف برشلونة المتصدر بـ9 نقاط والفائز في المباراة الثانية في المجموعة على دينامو كييف الأوكراني بنتيجة 2-1.

في المقابل، توقف رصيد فيرينتسفاروش عند نقطة واحدة في ذيل الترتيب.