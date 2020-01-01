  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تفاصيل صادمة في هجوم فيينا... الاستخبارات النمساوية كانت على علم بتدبير العملية

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل صادمة في هجوم فيينا... الاستخبارات النمساوية كانت على علم بتدبير العملية



وكالات

قال وزير الداخلية النمساوي، اليوم الأربعاء، إن جهاز المخابرات المحلية النمساوي تلقى تحذيرات من سلوفاكيا المجاورة بأن المهاجم المتعاطف مع "داعش" والذي كان حادث إطلاق النار المميت في فيينا، حاول شراء ذخيرة قبل شن هجومه.

وأضاف كارل نيهامر في مؤتمر صحفي: "في الساعات القليلة الماضية، ظهرت معلومات تفيد بأنه في وقت ما قبل الهجوم الإرهابي، أبلغت المخابرات السلوفاكية جهاز المخابرات المحلي النمساوي بشأن المهاجم، وكانت المعلومات أنه يريد الحصول على ذخيرة".


لكن وزير الداخلية النمساوي اتهم سلفه اليميني المتطرف بإلحاق "ضرر دائم" بأجهزة المخابرات المحلية، حيث كشفت التحقيقات في حادث إطلاق النار المميت الذي وقع يوم الاثنين، في فيينا عن إخفاقات أمنية.

وقال نيهامر إن  جهاز المخابرات المحلي عانى أضرارا دائمة، إن لم نقل إنه تم تدميره على يد سلفي، هربت كيكل.


على جانب آخر، قال وزير الداخلية النمساوي إنه تم التأكد من أن الإرهابي الذي نظم الهجوم في فيينا كان يعمل بمفرده، وذلك بعدما درست الشرطة 20 ألف تسجيل فيديو قدمها متطوعون، وتوصلت إلى أن الإرهابي كان يتحرك بمفرده.

وأضاف أنه تم اعتقال 14 شخصا كشركاء محتملين، "تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاما، وجميعهم هاجروا في الماضي، وبعضهم ليسوا مواطنين نمساويين".

#النمسا #فيينا #سلوفاكيا #داعش #جهاز المخابرات النمساوي

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

مصاب بكورونا.. نقل موظف "أونروا" بغزة إلى مستشفى بعسقلان

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

ترامب

ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.. وبايدن يدعو إلى الانتظار

860x484 (39)

اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت