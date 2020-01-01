حملة ترامب الانتخابية ترفع دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا

وكالات

حركت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاية جورجيا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، اليوم الخميس، إن حملة ترامب تشن هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني.

المنظارة الانتخابية بين المرشح الجمهوري الرئيس الحالي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن، الانتخابات الرئاسية، الولايات المتحدة الأمريكية 22 أكتوبر

وفي وقت سابق، رفعت حملة ترامب، دعوى قضائية لوقف فرز الأصوات في ولاياتي ميشيغان وبنسلفانيا، لعدم منحها إمكانية للوصول بشكل مناسب إلى العديد من مراكز إحصاء الأصوات لمراقبة سير عملية الفرز.



في سياق متصل، أعلن المرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، أنه ربح عددا كافيا من الأصوات في الولايات للفوز بالرئاسة.

وقال بايدن في خطاب تداولته وسائل الإعلام الأمريكية: "من الواضح أننا ربحنا عددا كافيا من الولايات للفوز بالرئاسة"، مضيفا أنه "سيفوز بأكبر عدد من الأصوات في تاريخ الولايات المتحدة".

وأظهرت توقعات مرحلية لانتخابات الرئاسية الأمريكية تعزيز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تقدمه على منافسه الجمهوري، الرئيس الحالي، دونالد ترامب، من حيث عدد أصوات مندوبي المجمع الانتخابي.



وتفيد توقعات"سي إن إن"، ان المرشح الديمقراطي حصل حتى الآن على 253 صوتا مقابل 213 لدى منافسه الجمهوري ،بينما تفيد توقعات شبكة "فوكس نيوز" بحصد بايدن 264 صوتا مقابل 214 لدى ترامب.