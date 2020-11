ترامب: تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية، إن النظام الانتخابي والانتخابات الرئاسية في البلاد قد تعرضا لضرر .

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "لقد تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية وهذا ما يجب مناقشته!، محامونا طلبوا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة لكن ما الفائدة من ذلك الآن؟".

Our lawyers have asked for “meaningful access”, but what good does that do? The damage has already been done to the integrity of our system, and to the Presidential Election itself. This is what should be discussed!