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ترامب: تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية

الخميس 05 نوفمبر 2020 05:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية



وكالات

أعلن المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية، الرئيس الحالي دونالد ترامب، في معرض تعليقه على نتائج الانتخابات الرئاسية، إن النظام الانتخابي والانتخابات الرئاسية في البلاد قد تعرضا لضرر .

موسكو - سبوتنيك. وكتب ترامب على تويتر: "لقد تم إلحاق الضرر بنزاهة نظامنا وبالانتخابات الرئاسية وهذا ما يجب مناقشته!، محامونا طلبوا السماح لهم بالدخول إلى مراكز الفرز لأسباب هادفة لكن ما الفائدة من ذلك الآن؟".


وتشن حملة ترامب هجوما قانونيا متعدد الجوانب في عدة ولايات حاسمة في أعقاب السباق المتقارب في انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر.

وفي سياق متصل أعلن محامي الرئيس الأمريكي، رودي جولياني، بوقت سابق، أن الانتخابات الرئاسية الحالية تتعرض للتزوير، مشددا على أن الجمهوريين لن يسمحوا بحدوث ذلك.

وأشار جولياني، في كلمة بمدينة فيلاديلفيا، إلى أن التلاعب قد يكون شمل مئة ألف صوت في عملية فرز الأصوات بالولاية.

وأوضح جولياني أن الشخص نفسه قد يصوت عدة مرات عن طريق البريد، فيما تشير بعض الادعاءات إلى التصويت بأسماء أشخاص توفوا "لابد أن ننظر في ذلك".

وقال إن الديمقراطيين ينوون الفوز بهذه الطريقة الملتوية، مشيرا إلى تقارير عن وضع مماثل في ولايات مثل أريزونا ونيفادا.

وجرت الثلاثاء عمليات الاقتراع المباشر في الانتخابات الرئاسية الأمريكية بعد أن أدلى نحو 100 مليون شخص بأصواتهم بشكل مبكر عبر البريد والتصويت عن بعد، ما يمثل مشاركة قياسية في هذه الآلية التي اقتضتها متطلبات جائحة فيروس كورونا.

ويعتبر هذا السباق الانتخابي الأشرس منذ عقود حيث يأتي في وقت تعيش فيه الولايات المتحدة مشاكل داخلية كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا وأزمة اقتصادية وارتفاع مستوى بطالة حاد والتوتر الناجم عن العنصرية وعنف الشرطة وما يرافقه من احتجاجات واسعة.

كما جرت الثلاثاء انتخابات أعضاء مجلس النواب واختيار ثلث سيناتورات مجلس الشيوخ للكونغرس الأمريكي .

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