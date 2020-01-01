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الكشف عن هوية المسؤول الاردني الذي يعالج في اسرائيل

الخميس 05 نوفمبر 2020 01:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن هوية المسؤول الاردني الذي يعالج في اسرائيل



القدس المحتلة /سما/

قال صحفي اسرائيلي ان العميد الطبيب عادل الوهادنه مدير عام الخدمات الطبية الملكية يعالج في اسرائيل.

وأضاف الصحفي شمعون اران ان الوهادنه وصل على متن مروحية اردنية، وهو يتلقى العلاج الان في مستشفى هداسا عين كارم الاسرائيلي.

اقرا/ي ايضا: نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا

وكانت هبطت مروحية من الأردن في مستشفى هداسا في القدس مساء الاربعاء .

وذكرت مصادر عبرية نقلا عن مسؤولين في المستشفى إن مسؤولا أردنيا جاء لتلقي العلاج بعد إصابته بكورونا.

وذكر مصادر اعلامية عبرية انه تم نقل ضابط اردني رفيع بشكل عاجل على متن مروحية اردنية للعلاج في مشفى هداسا الاسرائيلي في القدس.



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#عادل الوهادنه #الاردن #مستشفى هداسا عين كارم

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