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هيئة الاسرى: ارتفاع عدد الاسرى المصابين بكورونا في جلبوع الى ٩٠ اسيرا

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الاسرى: ارتفاع عدد الاسرى المصابين بكورونا في جلبوع الى ٩٠ اسيرا



رام الله /سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اليوم الاربعاء، ان عدد الاسرى المصابين بكورونا في سجن جلبوع ارتفع الى ٩٠ اصابة، وذلك بعد ظهور نتائج جميع العينات التي اخذت للاسرى في المعتقل.

وبينت الهيئة، ان بعض الاسرى تظهر عليهم اعراض المرض كالحرارة والصداع، وان الادارة لا تقم بتوفير المعقمات والكمامات للاسرى المصابين ما يجبر الاسرى على شرائها من الكانتينا على حسابهم الخاص.

واضافت، ان الاسرى يخرجون الى ساحة السجن "الفورة" بعدد قليل، بحيث يخرج كل ٦ اسرى معا لمدة نصف ساعة فقط.

واوضحت الهيئة، ان ادارة المعتقل حولت القسم رقم ٣ في جلبوع الى قسم للحجر والعزل الصحي.

#هيئة الاسرى #فيروس كورونا #الاسرى الفلسطينيين

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