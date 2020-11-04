الخارجية: الإعلان عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي

رام الله /سما/

أعلن فريق العمل المختص في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الاردنية الهاشمية، توفير رحلة للملكية رقم 167 إلى اسطنبول يوم الاحد المقبل 8 الجاري، وكذلك رحلة للملكية رقم 614 إلى دبي يوم الأربعاء المقبل 11 الجاري.

وأكد أن جميع الذين سجلوا على منصة التسجيل الأخيرة الى تركيا والذين تم ابلاغهم أمس حصولهم على الموافقات اللازمة للسفر، والذين لم يتمكنوا من شراء التذاكر على رحلة 5/11/2020، يستطيعون المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على رحلة الملكية الى اسطنبول يوم 8/11.

وأكد الفريق أن جميع الذين سجلوا لدينا للسفر إلى دبي وحصلوا على الموافقات اللازمة، ولم يتمكنوا من السفر على متن رحلة 4/11/2020 فانهم يستطيعون المباشرة بالحجز وشراء التذاكر أيضا على متن رحلة الملكية إلى دبي يوم 11/11. من خلال الموقع https://repat.rj.com بدءا من صباح يوم غد الخميس، او من خلال الاتصال بمركز استعلامات الملكية الأردنية، أو من خلال وكيل السفر المحلي.

وشدد على تأكيد إجراء الحجز وشراء التذاكر واجراء فحص PCR من خلال الرابط: www.mofa.pna.ps/reservation، كما يمكن للذين يرغبون بالسفر الى اسطنبول اجراء فحص كورونا غدا الخميس، وفي ذات الوقت يقوموا بعمل حجز مبدئي للمقاعد ريثما يحصلون على نتيجة فحص كورونا.





