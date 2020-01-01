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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا وينصب حاجزا على طريق النفق

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 08:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا وينصب حاجزا على طريق النفق



رام الله /سما/

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، حاجزا عسكريا لليوم الثاني على التوالي، على طريق النفق الواصل لعشرة قرى شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية شمال غرب القدس المحتلة، بأن قوات الاحتلال احتجزت عشرات السيارات لفترات طويلة، ودققت في هويات المارة وقامت باستفزازهم، متعمدة احتجاز المركبات في أوقات عودة الموظفين والعاملين من خارج المنطقة لمنازلهم.

وفي سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز بيت إكسا الذي يفصل القرية المحاصرة عن شمال غرب القدس، ونكلت بالمواطنين والمارة من الداخلين والخارجين.

#قوات الاحتلال #حاجز عسكري

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