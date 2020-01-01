  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الرئيس عباس يمنح الشاب جودة منقذ الشرطي النمساوي وساما تقديرا لشجاعته

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يمنح الشاب جودة منقذ الشرطي النمساوي وساما تقديرا لشجاعته



رام الله /سما/

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، الشاب أسامة جودة الذي ساعد في إنقاذ شرطي نمساوي جريح في موقع العملية التي نفذت قبل أيام.

وأبدى الرئيس تقديره لشجاعة الشاب جودة الذي قدم نموذجا للشاب الفلسطيني المدافع عن القيم النبيلة، والذي يعبر عن رفض شعبنا لكل أشكال الإرهاب.

وقال الرئيس "انت بترفع الرأس، وتجعلنا نقول للعالم هذا هو الشعب الفلسطيني الذي يقاتل ضد الإرهاب ويحمي الناس، لذلك قررنا منحك وساما تقديرا لشجاعتك".

وكانت سفارة دولة فلسطين لدى النمسا أقامت حفلا تكريميا بحضور السفير صلاح عبد الشافي وعائلة الشاب.

بدوره، أعرب الشاب جودة عن شكره للرئيس على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدا أن سيادته قدوة للشباب الفلسطيني.

من جهته، اعتبر خالد جودة والد الشاب، اتصال الرئيس أفضل هدية وتكريم لنجله، معربا عن شكره لسيادته على تواصله المستمر مع أبناء الجالية الفلسطينية في النمسا، وواصلا شكره للسفارة الفلسطينية على جهودها الدؤوبة".

#الرئيس عباس #اسامة جودة #وسام #هجوم النمسا #هجوم ارهابي #النمسا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

الأخبار الرئيسية

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي