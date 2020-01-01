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الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 08:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة



القدس المحتلة /سما/

توفي شخصان تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، فيما شُخصت 461 إصابة جديدة بالفيروس منذ منتصف الليلة الماضية، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 9,639، بعد تعافي 304,970 (828 حالة تعافي منذ منتصف الليلة الماضية)، من مجمل الإصابات التي وصلت إلى 317,206.

وأوضحت المعطيات أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ منتصف الليلة الماضية حتى الساعة 18:13 من مساء اليوم، بلغ 24,210؛ ليصل معدل الفحوصات الموجبة إلى 1.9%، علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 838 إصابة، بعد إجراء 41,550 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2,597 حالة، منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد، في آذار/ مارس الماضي. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل 5 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 364، فيما انخفض عدد الحالات التي تحتاج إلى تفس اصطناعي بواقع حالة 5 حالات عن الحصيلة الرسمية الأخيرة وبلغ 159 حالة.

ويرقد في المشافي 603، بينهم 102 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 8,750 مصابين العلاج المنزلي، 286 في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

#فيروس كورونا #اسرائيل #الصحة الاسرائيلية

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