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تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في لبنان

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 08:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل اجتماع قيادي بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي في لبنان



بيروت /سما/

التقى وفد قيادي من حركة حماس في لبنان، اليوم الأربعاء، وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي في العاصمة بيروت، لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية.

وترأس وفد حماس نائب المسؤول السياسي للحركة في لبنان جهاد طه، يرافقه مسؤول العلاقات اللبنانية أيمن شناعة، فيما مثّل حركة الجهاد الإسلامي ممثلها في بيروت إحسان عطايا، وبحضور مسؤول العلاقات الوطنية والخارجية شكيب العينا، ومسؤول العلاقات في صيدا جهاد محمد.

وأكد المجتمعون أن الوضع الحرج الذي تمر به القضية الفلسطينية، لا سيما بعد موجات التطبيع مع الاحتلال، يتطلب المزيد من الوحدة والتنسيق مع الفصائل كافة والعمل على تحقيق المصالحة الفلسطنيية، من أجل مواجهة كافة التحديات.

وطالب الجانبان وكالة الأونروا بالعمل الجاد من أجل إطلاق حملة تساهم في التخفيف من معاناة اللاجئين، ولا سيما بعد الأوضاع الاقتصادية والصحية التي يمر بها لبنان، مشيدَين بالأدوار الطيبة التي تؤديها المؤسسات الصحية والاجتماعية في كافة المخيمات.

وأبدى الجانبان حرصهما على تفعيل هيئة العمل الفلسطيني المشترك لكي تقوم بدورها المنوط بها، خصوصاً في هذه المرحلة الحساسة، كما تم التأكيد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين.

كما حيا الجانبان الأسير ماهر الأخرس الذي يواجه السجان الإسرائيلي بأمعائه الخاوية، مطالبين بالتحرك العاجل من أجل إنقاذه، وشددا على أن المقاومة هي الطريق الأقصر لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال.

#حماس #الجهاد الاسلامي #لبنان #القضية الفلسطينية

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