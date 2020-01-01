غزة: توقف محطة توليد الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، توقف محطة توليد الأكسجين في مستشفى شهداء الأقصى الذي يخدم كافة مناطق وسط القطاع.

وحذر بسام الحمادي، مدير عام الهندسة والصيانة بوزارة الصحة بغزة، من تداعيات خطيرة على مرضى العناية المركزة والأطفال الخدج في الحضانات وعمليات الولادة.

وأشار إلى أن محطة الأكسجين قبل توقفها تعرضت خلال الأيام السابقة إلى أعطال، وتطلب إصلاحها مواد وقطع غيار متوفرة في مخازن شركة صندوقة بالقدس.

وبيّن أن مماطلة الاحتلال الإسرائيلي في إعطاء الموافقة لشركة صندوقة لإدخال المواد اللازمة لإصلاحها تسببت في توقف محطة الاكسجين مساء اليوم.