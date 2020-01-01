  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الليكود يهاجم اللقاء الذي جرى بين غانتس وبينت

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 08:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الليكود يهاجم اللقاء الذي جرى بين غانتس وبينت



القدس المحتلة /سما/

تقى رئيس حزب يمينا عضو الكنيست نفتالي بينيت اليوم (الأربعاء) بوزير الجيش بني غانتس.

وحسب القناة 7 العبرية، تناول اللقاء بين الجانبين قضايا أمنية وملف الجنود المتضررين في كورونا.

وزعمت مصادر في الليكود أن الغرض من اللقاء هو التنسيق في محاولة لتقويض حكومة الوحدة.

وقالت: "ضم بينيت حزب أزرق أبيض له لقيادة إسرائيل إلى الانتخابات".

ودحض حزب يمينا هذه المزاعم، وقال: يواصل مساعدو نتنياهو الانخراط في السياسة على حساب احتياجات المواطنين الإسرائيليين.

وأوضح أن بينيت التقى بني غانتس حول الأمن والمساعدة للجنود الذين تركوا بلا مأوى.

وأضاف الحزب: "نقترح أن يوقف الليكود خطاب الكراهية ويبدأ في القلق من الذهاب إلى إغلاق ثالث".

#حزب يمينا #كاحول لافان #الليكود #الجيش الإسرائيلي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

الأخبار الرئيسية

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي