الليكود يهاجم اللقاء الذي جرى بين غانتس وبينت

القدس المحتلة /سما/

تقى رئيس حزب يمينا عضو الكنيست نفتالي بينيت اليوم (الأربعاء) بوزير الجيش بني غانتس.

وحسب القناة 7 العبرية، تناول اللقاء بين الجانبين قضايا أمنية وملف الجنود المتضررين في كورونا.

وزعمت مصادر في الليكود أن الغرض من اللقاء هو التنسيق في محاولة لتقويض حكومة الوحدة.

وقالت: "ضم بينيت حزب أزرق أبيض له لقيادة إسرائيل إلى الانتخابات".

ودحض حزب يمينا هذه المزاعم، وقال: يواصل مساعدو نتنياهو الانخراط في السياسة على حساب احتياجات المواطنين الإسرائيليين.

وأوضح أن بينيت التقى بني غانتس حول الأمن والمساعدة للجنود الذين تركوا بلا مأوى.

وأضاف الحزب: "نقترح أن يوقف الليكود خطاب الكراهية ويبدأ في القلق من الذهاب إلى إغلاق ثالث".