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المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 07:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت



واشنطن /سما/

 واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم الأربعاء، تغريداته التي يشكك فيها بالنتائج التي يظهرها فرز الأصوات الانتخابية في ولايات حاسمة، زاعما أن هناك إقحاما لأصوات لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب في تغريدة “إنهم يعملون بجد لإخفاء 500 ألف تصويت في ولاية بنسلفانيا- في أسرع وقت ممكن. وكذلك في ميشيغان وغيرها!”.

وقال في تغريدة أخرى “إنهم يجدون أصوات بايدن في كل مكان – في بنسلفانيا وويسكونسن وميتشيغان. هذا سيء جدا لبلدنا!”.

ويسعى ترامب، الأربعاء، إلى إثارة الشكوك حيال عمليات فرز الأصوات الجارية حالياً في عدة ولايات رئيسية في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متحدثا عن تزوير من دون تقديم أي دليل.

وكتب في تغريدة: “مساء أمس كنت متقدماً في كثير من الولايات الرئيسية”، مضيفاً: “بعد ذلك، بدأت الواحدة تلو الأخرى تختفي بطريقة سحرية مع ظهور بطاقات انتخابية مفاجئة واحتسابها”.

والبطاقات التي يتحدث عنها ترامب هي تلك التي وصلت عبر البريد ومن الممكن أن تستمرّ عملية فرزها أياماً عدة في بعض الولايات.

في السياق، أصبح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن مجددا الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة وفق مواقع الرهانات على الإنترنت، بعد تغير حظوظ الرئيس دونالد ترامب الذي كان الميزان يميل لصالحه أثناء الليل.

وحدث التغير، حسبما ورد في بيانات ثلاث شركات للمراهنات، بعد تفوق بايدن على ترامب في ولاية ويسكونسن الحاسمة بعد فرز ما يقدر بنسبة 95 بالمئة من الأصوات حتى الآن.

وكانت سوق المراهنات سماركتس، ومقرها بريطانيا، قد أعطت بايدن فرصة الفوز بنسبة 82 بالمئة في حين قالت شركة بريديكت إت، ومقرها نيوزيلندا، إن من المتوقع فوز المرشح الديمقراطي بنسبة 80 بالمئة.

وبلغت توقعات فوز ترامب لدى سماركتس 17 بالمئة مما يمثل تراجعا كبيرا عن النسبة التي حققتها أثناء الليل وهي نحو 80 بالمئة.

وقال سام روسبوتوم المتحدث باسم بت فير للمراهنات “احتلال الصدارة في ويسكونسن قد يكون نقطة التحول بالنسبة للديمقراطي الذي من المتوقع أيضا أن يفوز بنيفادا وأريزونا، مما سيمنحه على الأرجح أصوات المجمع الانتخابي المئتين والسبعين التي يحتاجها للانتصار”.

وتوقع المراهنون لدى بت فير أن تكون فرصة بايدن في الفوز بحلول أواخر النهار على الساحل الشرقي للولايات المتحدة 78 بالمئة وهي الأعلى على الإطلاق.

وفي وقت سابق، زعم ترامب دون سند اليوم الأربعاء الفوز على بايدن رغم أن ملايين الأصوات لم تفرز بعد.

في الوقت نفسه يعلق بايدن آماله على ما يعرف بولايات “الجدار الأزرق” وهي ميشيغان وويسكونسن وبنسلفانيا، التي أوصلت ترامب إلى البيت الأبيض في 2016، لكن فرز الأصوات هناك قد يستغرق ساعات أو أياما.

وانتخابات 2020 في الولايات المتحدة في طريقها لتكون أكبر حدث يجتذب المراهنات على الإطلاق حسبما تقول شركات الرهان. وراهن شخص ما على فوز بايدن بمبلغ قياسي بلغ مليون جنيه استرليني (1.3 مليون دولار) يوم الاثنين.

وكان بايدن المرشح الأوفر حظا لدى المراهنين قبل يوم الانتخاب لكن فرصه لديهم تهاوت لأقل من الثلث خلال الليل بعد أن حقق ترامب تقدما في ولاية فلوريدا الحاسمة.

وقالت بت فير إكستشينج إن المراهنات على نتيجة الانتخابات وصلت حتى الآن إلى 434 مليون جنيه إسترليني وهو رقم غير مسبوق ويزيد عن مثلي مبالغ المراهنات في 2016. وتقبل الشركة المراهنات حتى إعلان النتيجة.

( الدولار = 0.7670 جنيه إسترليني)

المصدر: وكالات + رويترز

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