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استطلاع: غالبية اليهود الامريكيين صوتوا لصالح بايدن بغالبية ساحقة

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 07:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: غالبية اليهود الامريكيين صوتوا لصالح بايدن بغالبية ساحقة



القدس المحتلة /سما/

كشف استطلاع جديدة اجرته منظمة "جي ستريت" في يوم الانتخابات ان الناخبين اليهودي في الولايات المتحدة صوتوا بغالبية ساحقة وصلت الى 77% لصالح المرشح الديموقراطي جو بايدن ، مقابل 21% للرئيس ترامب. وبفارق كبير عن نسبة تصويتهم للمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون عام 2016 حيث منحوها 45% من الاصوات. 

وفي السباق نحو مقاعد مجلس الشيوخ والنواب، ايد غالبية المصوتين اليهود مرشحين ديموقراطيين بنسبة 78% مقابل 21% للجمهوريين، الحديث عن اسوأ نتائج حققها الحزب الجمهوري بين الناخبين اليهود من عام 2008. 

ووفقا للاستطلاع فان القضايا الرئيسية التي تهم الناخبون اليهود هي مكافحة فيروس كورونا (54%)، تغير المناخ (26%)، التأمين الصحي (25%)، والاقتصاد (23%)، و5% من اليهود فقط اشاروا الى اسرائيل كأحد المواضيع الرئيسية التي تشغلهم، مقابل 9% في عام 2016. 

وقال معد الاستطلاع جيم جريستان ان "انتخابات 2020 كثفت التوجهات داخل المجتمع اليهودي، والتي اشتدت بعد اربع سنوات من ولاية رئيس الكثيرين كرهه الكثيرون منهم". واضاف جريستان :"الناخبون اليهود يستمرون بغالبيتهم العظمي بتأييد المرشحين الديموقراطيون، والذين يقومون بالمشاركة لدفع حل الدولتين والعودة للسياسة التي اتبعت فترة اوباما مثل ابرام الاتفاق النووي مع ايران". 

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