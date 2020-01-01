  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

سلطة الطاقة تؤكد على تسعيرة كهرباء المولدات في غزة

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 07:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
سلطة الطاقة تؤكد على تسعيرة كهرباء المولدات في غزة



غزة /سما/

أكدت سلطة الطاقة بغزة،  اليوم الاربعاء، على الاتفاق الذي تم مع أصحاب المولدات بأن يكون التحاسب على الاستهلاك بتسعيرة 2.5 شيكل للكيوواط ساعة.

واشترطت الطاقة في بيان صحفي لها، أن يكون ذلك على شكل دفعة تحت الحساب إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالخصوص من أعمالها

ونوهت الى انه تم تخصيص رقم واتس أب للإبلاغ عن أي مخالفة بهذا الخصوص وهو 00970593606550

ولفت أنه يجب ان تتضمن رسالة الشكوى البيانات التالية:

• اسم المشتكي ثلاثي

• رقم جوال المشتكي

• المحافظة والمنطقة وأقرب معلم (مسجد/ مدرسة/ مؤسسة)

• اسم المشكو ضده (صاحب المولد أو من يمثله)

• رقم جوال المشكو ضده

• طبيعة المخالفة / أو توقيت قطع التيار ومدته

#سلطة الطاقة #اصحاب المولدات #المولدات الكهربائية #غزة

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 4 الرابعة

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

الأخبار الرئيسية

بيبي

اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

المراهنون يعودون لترجيح كفة بايدن مع توالي نتائج الانتخابات.. وترامب: يحاولون إخفاء 500 ألف صوت

فوز ترامب سيؤدي لتقليص الميزانيات الاجتماعية الإسرائيلية وسيلحق ضررا بصناعات الأسلحة

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي