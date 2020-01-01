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تشريعي غزة يكلف وزارة الاتصالات بعقد اجتماع عاجل مع "جوال" بشأن الأسعار

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشريعي غزة يكلف وزارة الاتصالات بعقد اجتماع عاجل مع "جوال" بشأن الأسعار



غزة /سما/

أكد المجلس التشريعي،  اليوم الاربعاء،  على كفالة حرية الرأي والتعبير وفقاً لما نصت عليه المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني، معبرا عن رفضه المطلق لكل أشكال الإساءة اللفظية والتشهير الذي يمس أشخاص العاملين في شركة جوال وذويهم.

كما أكد على الانحياز إلى المطالب الشعبية العادلة في الحصول على خدمات الاتصالات بأسعار مناسبة.

وأشارت الى ان دعم وإسناد الشركات الوطنية الخاصة هو جزء من المسئولية الوطنية يجب أن يحرص عليها الجميع.

ودعا شركة جوال الى ضرورة ايلاء خصوصية لمشتركي قطاع غزة نظراً لما يعانيه من حصار مطبق وضائقة اقتصادية، وذلك من واقع مسئوليتهم الاجتماعية تجاه القطاع.

وقرر المجلس التشريعي تكليف وزارة الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات بعقد اجتماع عاجل وطارئ مع إدارة شركة جوال وشركات الاتصالات العاملة في قطاع غزة للوصول والتوافق على حلول عادلة تلبي مطالب المستهلك وتحافظ على البيئة الاستثمارية للشركات العاملة في قطاع الاتصالات.

وشدد المجلس التشريعي على انه سيتابع هذا الأمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة حتى انتهاء الأزمة.

#المجلس التشريعي #جوال #وزارة الاتصالات #غزة

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