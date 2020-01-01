اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

القدس المحتلة /سما/

كشف يوآف زيتون، مراسل صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، تفاصيل جديدة، حول محاولة شاب فلسطيني تنفيذ عملية اطلاق نار تجاه جنود الاحتلال الاسرائيلي، على حاجز حوارة العسكري بمدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاده بدم بارد داخل مركبته.



وقال زيتون: "اقترب الضابط الفلسطيني من حاجز الجيش الإسرائيلي، بسيارته، وأطلق خمس رصاصات من مسدسه، ولكن جنود جولاني احمتوا وردوا بسرعة، بإطلاق 25 رصاصة عليه، وأردوه قتيلا على الفور"، على حد تعبيره.

اقرا/ي ايضا: محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

وفي وقت سابق، استشهد النقيب في الامن الوقائي بلال عدنان رواجبة ٢٩ عاما بعد فتح جنود الاحتلال النار بكثافة باتجاهه على حاجز حوار جنوب نابلس صباح اليوم.

واضاف شهود عيان ان جنود الحاجز فتحوا النار على مركبة يستقلها فلسطيني على الحاجز.

فيما زعم الجيش ان الشاب سحب مسدسا وحاول اطلاق النار على الجنود.

وقال إن قوات الاحتلال اغلقت الحاجز امام حركة المواطنين الخارجين من نابلس، بعد اطلاق كثيف للنار في المنطقة.