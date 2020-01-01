  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مرشح أمريكي يفوز في الانتخابات لمجلس النواب بعد وفاته بعدة أيام!

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 05:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مرشح أمريكي يفوز في الانتخابات لمجلس النواب بعد وفاته بعدة أيام!



واشنطن /سما/

فاز مرشح لمجلس النواب في ولاية نورث داكوتا، أمس الثلاثاء، في الانتخابات، رغم وفاته منذ أسابيع قليلة بعد إصابته بفيروس كورونا، خلال الحملة الانتخابية.

وأعلنت وسائل الإعلام المحلية في منطقة بيسمارك، فوز الراحل، ديفيد أنداهل، من الحزب الجمهوري، والذي توفي في 6 أكتوبر الماضي عن 55 عاما، بعد حجره في مركز طبي.

ويرجع فوز انداهل إلى الرقم القياسي من التصويت المبكر عبر البريد الإلكتروني، في الانتخابات التي جرت في خضم تفشي فيروس كورونا، إذ وصلت العديد من أوراق الاقتراع إلى المراكز الانتخابية قبل نبأ وفاة المرشح. "RT"

#الكونغرس الأميركي #مجلس النواب الأمريكي #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

متى موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 ؟

ارتفاع سعر الدولار اليوم في السودان السوق السوداء .. أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني

انتخابات حاسمة ومشاركة قياسية الأعلى منذ 100 عام وسط تراشق التهم بين ترامب وبايدن

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

الأخبار الرئيسية

677

اعلام اسرائيلي يكشف تفاصيل جديدة حول عملية إطلاق النار التي نفذها شاب فلسطيني بنابلس

الانتخابات

نتائج انتخابات 2020 في أمريكا: ترامب يعلن “الفوز”.. وبايدن يتقدم في المجمع الانتخابي

الرئيس

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ورئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان...

وزيرة الصحة : 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ" كورونا" و526 حالة تعاف

860x484

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة