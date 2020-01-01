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ارتفاع مؤشر "ناسداك" الأمريكي بأكثر من 2% في اليوم الثاني من الانتخابات

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 05:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
ارتفاع مؤشر "ناسداك" الأمريكي بأكثر من 2% في اليوم الثاني من الانتخابات



وكالات

ارتفعت المؤشرات الأمريكية، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر "ناسداك" بأكثر من 2% ، وسط حالة من الترقب لنتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 32.8 نقطة، بما يعادل 0.12 بالمئة، إلى 27512.83 نقطة.

وفتح المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" على ارتفاع 37.30 نقطة، أو 1.11 بالمئة، إلى 3406.46 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 283.20 نقطة، أو 2.54 بالمئة، إلى 11443.78 نقطة.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية على ارتفاع اليوم، بعد أن صارت نتيجة السباق نحو البيت الأبيض بعيدة عن التوقع، غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من احتمالات النزاع على النتيجة.

#مؤشر ناسداك #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #جو بايدن #مؤشرات الأسهم الأميركية

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