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حملة بايدن غاضبة بسبب محاولة ترامب “وقف” فرز الأصوات

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
حملة بايدن غاضبة بسبب محاولة ترامب “وقف” فرز الأصوات



واشنطن /سما/ (د ب أ)

وجهت حملة المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية، جو بايدن، انتقادات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي بدا وكأنه يهدد بمعركة قضائية لوقف فرز الأصوات، محذرا من أن لديهم أيضا محامين، سيقاتلون لفرز جميع بطاقات الاقتراع.

وقالت جين أومالي ديلون، مديرة الحملة، في بيان: “بيان الرئيس الليلة الماضية بشأن محاولة وقف فرز الأصوات التي تم الإدلاء بها على النحو السليم، شائن، وغير مسبوق، وليس صائبا”.

وأضافت: “لم يحدث في تاريخنا من قبل أن يجرد رئيس  الولايات المتحدة الأمريكيين من صوتهم في انتخابات وطنية”.

وأصرت ديلون على أن ترامب ليس لديه أي سلطة قضائية لإعلان نفسه فائزا بالانتخابات، وليس لديه تأثير على عملية فرز الأصوات، وقالت: “لدينا فرقنا القانونية على أهبة الاستعداد”.

وكان ترامب قال في وقت سابق إنه حقق الفوز في الانتخابات، وألمح إلى الذهاب إلى المحكمة العليا لحماية هذا الفوز.

وزعم، في كلمة من البيت الأبيض، حدوث “احتيال كبير” في فرز الأصوات، دون أن يقدم دليلا على ذلك.

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