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بريطانيا تؤكد موقفها الداعم لحل الدولتين

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تؤكد موقفها الداعم لحل الدولتين



لندن /سما/

بحث سفير دولة فلسطين لدى المملكة المتحدة حسام زملط مع وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، العلاقات الثنائية البريطانية- الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام استنادا للقرارات الدولية.

وناقش الطرفان تجاوب المجتمع الدولي مع مبادرة الرئيس محمود عباس بشأن عقد مؤتمر دولي للسلام، وضرورة أن تلعب بريطانيا دورا قياديا لبناء جبهة دولية، من أجل اعادة التركيز على حل القضية الفلسطينية كونها الصراع الأساسي والمركزي في المنطقة.

وطالب زملط الوزير البريطاني بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب اعلان بلفور، والاعتراف الفوري بدولة فلسطين.

كما دعا إلى ضرورة أخذ خطوات ملموسة وعملية باتجاه تنفيذ بريطانيا لمسؤولياتها القانونية تجاه القانون الدولي، ومنها: منع بضائع المستوطنات غير القانونية من دخول الأراضي البريطانية، وحظر الشركات البريطانية العاملة في المستوطنات بشكل غير قانوني في الأراضي المحتلة.

من جانبه، أكد الوزير كليفرلي في بيان صدر عن وزارة الخارجية البريطانية عقب اللقاء، موقف بريطانيا الداعم لحل الدولتين، وسبل تعزيز الدعم البريطاني للشعب الفلسطيني.

#السفير زملط #بريطانيا #حل الدولتين #جيمس كليفرلي

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