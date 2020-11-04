  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مظاهرات نيويورك ضد ترامب بالتزامن مع الانتخابات والمطالبة برحيله... فيديو

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 03:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرات نيويورك ضد ترامب بالتزامن مع الانتخابات والمطالبة برحيله... فيديو



وكالات

خرجت مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بالتزامن مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وقامت مجموعة من المتظاهرين المناهضين لترامب بمسيرة من ميدان "الاتحاد" إلى ساحة "واشنطن" ليلة الانتخابات في مدينة نيويورك. وتم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو للمظاهرات عبر "تويتر".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالرحيل من البيت الأبيض.


وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 في المئة من الأصوات.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولاية متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي.

 وقال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".


غير أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة ومنها بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا لم تتضح بعد، وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز "إديسون" إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270  صوتا.


وأغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غربي البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها، ولا يزال فرز الأصوات جاريا، وربما لن تظهر النتائج حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

ولا يزال بايدن متقدما حتى الآن في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 238 صوتا، بينما حصل ترمب على 213 صوتا، ويتقدم بنسبة ضئيلة جدا على مستوى التصويت الوطني.

#الانتخابات الأمريكية #نيويورك #دونالد ترامب #جو بايدن

الأكثر قراءة اليوم

مرافق رابط الفحص.. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية

شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته

سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!

متى موعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية 2020 ؟

انتخابات حاسمة ومشاركة قياسية الأعلى منذ 100 عام وسط تراشق التهم بين ترامب وبايدن

الرئيس عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بجميع الأراضي الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

الرئيس

رام الله: تفاصيل اجتماع الرئيس عباس ورئيس وزراء رومانيا لودوفيك أوربان...

وزيرة الصحة : 3 وفيات و734 إصابة جديدة بـ" كورونا" و526 حالة تعاف

860x484

محدث.. صور: استشهاد نقيب في الشرطة الفلسطينية على حاجز حوارة

الصحة بغزة : 281 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 130 حالة في غزة

ترامب

تقارب قي النتائج ..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية