مظاهرات نيويورك ضد ترامب بالتزامن مع الانتخابات والمطالبة برحيله... فيديو

وكالات

خرجت مسيرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة نيويورك، بالتزامن مع استمرار عملية فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية.

وقامت مجموعة من المتظاهرين المناهضين لترامب بمسيرة من ميدان "الاتحاد" إلى ساحة "واشنطن" ليلة الانتخابات في مدينة نيويورك. وتم تداول مجموعة من مقاطع الفيديو للمظاهرات عبر "تويتر".

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب الرئيس الأمريكي ونائبه مايك بنس بالرحيل من البيت الأبيض.

NYC is taking a pledge to overcome fear and uncertainty and struggle with everything to get ppl in the streets demanding Trump/Pence #OUTNOW !!! #Elections2020 #Election2020 #refusefascism pic.twitter.com/191mWhhjFS — Trump/Pence OUT NOW (@RefuseFascism) November 4, 2020



وكانت النتائج الأولية قد أظهرت فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في ولاية نيويورك التي تمتلك 29 صوتا في المجمع الانتخابي، وبنسبة 55 في المئة من الأصوات.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب الفوز على المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة وذلك رغم عدم اكتمال النتائج من عدة ولاية متأرجحة يمكن أن تحسم السباق الانتخابي.

وقال ترامب لأنصاره في البيت الأبيض "بصراحة لقد فزنا".



غير أن نتائج الانتخابات من بعض الولايات الحاسمة ومنها بنسلفانيا وويسكونسن وميشيغان وجورجيا لم تتضح بعد، وتشير توقعات الشبكات التلفزيونية الرئيسية ومركز "إديسون" إلى أن ترامب لم يحقق حتى الآن العدد اللازم للفوز من أصوات المجمع الانتخابي وهو 270 صوتا.

NYC: Currently marching down 14th street! Now is a time to be in the streets - get with us! Union sq all night. #Election2020 #Elections2020 #refusefascism #fucktrump pic.twitter.com/BZOFXuuGcd — Trump/Pence OUT NOW (@RefuseFascism) November 4, 2020



وأغلقت مراكز الاقتراع في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث كانت المراكز في ولاية ألاسكا، في أقصى شمال غربي البلاد الأخيرة في إغلاق أبوابها، ولا يزال فرز الأصوات جاريا، وربما لن تظهر النتائج حتى في وقت متأخر من اليوم، في ظل ترجيحات باحتمالية تقديم طعون قضائية.

ولا يزال بايدن متقدما حتى الآن في أصوات المجمع الانتخابي بحصوله على 238 صوتا، بينما حصل ترمب على 213 صوتا، ويتقدم بنسبة ضئيلة جدا على مستوى التصويت الوطني.