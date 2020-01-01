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بعد تهنئة رئيس وزراء سلوفينيا لترامب.. أوروبا تدعو للتمهل إزاء نتائج الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد تهنئة رئيس وزراء سلوفينيا لترامب.. أوروبا تدعو للتمهل إزاء نتائج الانتخابات الأمريكية



وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء أنه لا يجوز التعليق على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية قبل اكتمال عملية فرز أصوات الناخبين، مبديا ثقته بالسلطات الأمريكية في هذا الأمر.

ودعا المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إيريك مامر، أثناء موجز صحفي عقده في بروكسل، الجميع إلى توخي الصبر والتريث حتى الانتهاء من عملية فرز الأصوات، وذلك في معرض تعليقه على التغريدة التي هنأ فيها رئيس وزراء سلوفينيا، يانيز يانشا، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بالفوز في الانتخابات.


وقال المتحدث: "ننصح الجميع بمتابعة تطورات الأحداث في الولايات المتحدة وعملية فرز أصوات الناخبين هناك بعناية. ونحن كالجميع ننتظر إعلان الهيئات المعنية بفرز الأصوات لنتائج الانتخابات، وحتى ذلك الحين يتحمل كل واحد المسؤولية الشخصية عن تعليقاته. سننطلق من البيانات الرسمية في الولايات المتحدة، ويجب على الجميع، حسب رأينا، اعتماد نفس السلوك".

ولفت إيريك مامر إلى أن لدى الولايات المتحدة تقاليد ديمقراطية أطول مما لدى بعض الدول الأوروبية، وينبغي الوثوق بسلطاتها فيما يتعلق بتحديد الفائز في السباق الرئاسي، مضيفا: "يجب توخي الصبر، لأن الحديث يدور عن دولة هائلة بحجم قارة، حيث أدلى مئات الملايين بأصواتهم".

#الاتحاد الاوروبي #الانتخابات الأمريكية #دونالد ترامب #جو بايدن

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