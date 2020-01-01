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عروس سيئة الحظ تأجل زفافها 7 مرات

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 02:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
عروس سيئة الحظ تأجل زفافها 7 مرات



وكالات / سما /

تسببت الإجراءات الاحترازية لفيروس (كورونا) التي فرضتها الحكومة البريطانية، منذ بداية تفشي (كوفيد 19)، في مختلف أنحاء العالم إلى تأجيل حفل زفاف فتاة سبع مرات، ما وضعها في موقف محرج للغاية.

وقالت الفتاة البالغة من العمر (29) عاما، إن حفل زفافها تم تأجيله 7 مرات بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتبعها حكومة بلادها، حسب ما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية وأشارت الفتاة إلى أنها قررت الزواج هي وخطيبها في ديسمبر 2019، ولكن توفى والد خطيبها فقرروا تأجيل الزواج لمدة شهرين، حينها بدأ فيروس (كورونا) بالتفشي حول حول العالم وأعلن عدد كبير من الدول إغلاق المجال الجوي خوفا على مواطنيها، بحسب (سيدتي).

وأوضحت الشابة أنها كانت في إيطاليا في شهر شباط/فبراير الماضي، فكانت آخر رحلة لها مع الشركة التي كانت تعمل قبل الإجازة التي طلبتها للزواج، إلا أنها فوجئت أثناء تواجدها في إيطاليا أن الدولة أعلنت تعليق جميع رحلات الطيران بسبب تفشي الوباء، فقررت إلغاء زفافها لأنها علقت في إيطاليا لمدة شهر ونصف.

وأكدت، أنها عقب عودتها إلى بريطانيا، أصيبت بكسر في قدمها لم يمكنها من إقامة الزفاف، وبعد شفائها أصيبت والدتها بفيروس كورونا فقامت أيضا بتأجيل الزفاف مرة أخرى.

وذكرت الشابة أن الموعد النهائي للزفاف كان في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، ولكن أعلنت الحكومة البريطانية عودة الإغلاق وتشديد الإجراءات الإحترازية مجددا، مما تسبب في حالة إحباط في إقامة الزفاف بعد فشله للمرة السابعة، وفقدت الفتاة الأمل في إقامة حفل زفافها ، كأي عروس.

#عروس #العرس #حفل الزفاف

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