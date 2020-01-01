وكالات / سما /

نتساءل في بعض الأحيان لما ننجذب دائمًا للأشخاص الخطأ في علاقاتنا العاطفية، ونقع في حبهم دون التفكير بعواقب العلاقة، والأسوأ من هذا وقوعنا في الخطأ ذاته مرارًا وتكرارًا.

نقدم لكِ نقاط بسيطة ومحددة بإمكانها تفسير أسباب وقوعك في غرام الشخص الخطأ:

1. تتجاهلين ما يقوله حدسك

يتمتع المرء بحدس يرشده لما هو صحيح وخطأ، ويضع أمامه بعض الإشارات الضوئية التي تنبهه باستمرار، فحينما تبدأين علاقة مع شخص ما هناك صوت داخلي يخبرك أنه ليس شخصًا جيدًا، لكنك تتمسكين به أكثر وأكثر.

وقد يعود تمسك المرأة به رغم قوة حدسك إلى اعتقادك أن بإمكانك تغييره وإصلاح المشاكل أو سلبيات شخصيته.

2. الخلط بين الواقع والأفلام الرومانسية

في بعض الأحيان، يقتنع المشاهدون ومحبو الأفلام الرومانسية الكوميدية بأن الحياة التي تعرض أمامهم هي الواقع، فالبطلة بإمكانها تغيير البطل الوقح ذي الصفات العنيدة إلى شخصية مهذبة تناسب شخصيتها، لكن الحقيقة عكس ذلك؛ فليس باستطاعتك تغيير شخص في حال لم يرغب هو بذلك.

3. لا تستطيعين التفريق بين ما تريدينه وما تحتاجينه

في بعض الأحيان، تنجذب المرأة للرجل لأنها ترى فيه ما تريده وتتجاهل بشدة ما تحتاجه لاستمرار العلاقة بطريقة سليمة وصحية، فربما تريدين شخصًا وسيمًا وجذابة وصاحب نفوذ، لكنك تتجاهلين رغبتك واحتياجك للاهتمام والتقدير وهما صفتان ساميتان وذات أهمية أكبر.

4. محاولة تغيير نفسك

تحاول النساء باستمرار تغيير شريك الحياة أكان ذلك في شكله أو صفاته، لكن الأولى أن تعمل على تحسين شخصيتها، والبدء في حب نفسها وتقديرها.

5. التمسك بنطاق الراحة

ترفض بعض النساء الخروج عن نطاق راحتها فتتشبث بأفكارها ومعتقداتها ومبادئها، لذلك قد تختار مرة تلو الأخرى الوقوع في حب الشخص الخاطئ.