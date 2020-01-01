هل فواز الهويساوي زوج نسرين طافش الجديد ؟

أبو ظبي / سما

كشفت الفنانة السورية نسرين طافش، اليوم الأربعاء، عن حقيقة الأنباء المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي، حول زواجها من رجل الأعمال الكويتي فواز الهويساوي مؤخرا.

وأكدت نسرين طافش في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عدم دقة التقارير التي تتحدث عن ارتباطها برجل أعمال كويتي، معلنة عن قرب إتمام حفل زواجها.

وكتبت نسرين طافش : "يسعد يوم الجمعة، أنا أول من صرحت عبر برنامج انسلايدر مع الإعلامي الصديق إيلي نخلة بخبر خطوبتي من شخص من خارج الوسط الفني والسياسي والرياضي".

وأضافت : "هو ليس من إخوتنا وأهلنا من الخليج العربي كما أشيع، شاء الله أن يجمعنا باسم الحب سوريا"، مشيرة إلى أن الزواج سيتم قريبا وعقبال العايزين. وفق ما كتبت.





وصححت طافش "خبرا مغلوطًا آخرا"، إذ أفادت بأن صحيفة الشرق الأوسط لم تنشر أي بيانات أو معلومات حول رصيدها البنكي الوهمي المتداول أو العقارات الوهمية، متابعة : "يلا سيط غنى ولا سيط فقر".

وكانت مواقع التواصل قد ضجّت منذ صباح اليوم بعدما أثارت صفحات فنية خبر زواج نسرين طافش من الثري الكويتي رئيس نادي توتنهام الإنجليزي فواز الهويساوي.