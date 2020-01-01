كيف تحافظ على عمر بطارية هواتف آيفون ؟

وكالات / سما /

عملت شركة "آبل" على تحديثات جديدة في إصدارها الأخير لمنظومة "IOS 14"، لكن وبالرغم عن الإصدار الجديد إلّا أن مشاكل البطارية ونفاد الشحن لا زالت ترافق المستخدمين، ومشكلة استنزاف البطارية سيئة للغاية لدرجة أنها ملحوظة على أجهزة (iPhone Pro Max) ذات البطاريات الكبيرة.

لا تُصنف مشكلة استنزاف البطارية مشكلة حقيقية إذا كان لديك وصول إلى الشاحن أو بنك الطاقة، (باستثناء تآكل البطارية الطويل المدى الذي يسببه الشحن الزائد)، ولكن ماذا عن الأوقات التي تكون فيها بعيدًا عن الشاحن؟

ضوء الشاشة

إن استخدام الهاتف بدرجة سطوع عالية يستنزف بطارية الآيفون الذي يعمل بنظام "IOS 14"، حيث يُحدث تقليل سطوع الشاشة – إما من شاشة مركز التحكم أو الانتقال إلى الإعدادات ثم العرض والسطوع – فرقًا ملموسًا، وكلما زاد استخدامك للهاتف، زاد وقت البطارية الذي توفره.

إذا كان لديك جهاز آيفون مزودًا بشاشات (OLED)، فإن التبديل إلى الوضع الداكن يعتبر طريقة جيدة أخرى لتوفير الطاقة.

الإضاءة المحيطة

يمكن لجهاز آيفون طالما أنه (iPhone 5s) أو أحدث، استخدام كاشف الإضاءة المحيطة لمعرفة كون وجهه للأسفل على السطح، أو في جيب أو ما شابه، ولن تضيء الشاشة عندما تتلقى إشعارًا. وهذا بدوره يوفر عمر البطارية، وهذا الأمر له تأثير إيجابي كبير في عمر البطارية.

إذا كان هاتف آيفون الخاص بك يعمل بنظام (iOS 14)، فيمكنك أيضًا تعطيل (Raise to Wake)، حيث يمكنك ذلك من خلال الاتجاه إلى (الإعدادات) ثم (العرض) و(السطوع)، لأن هذا يساعد مرة أخرى في الحفاظ على أن يتم إيقاف تشغيل الشاشة عندما لا تستخدم هاتفك بالفعل.

الإشارات الخلوية الرديئة

عند تعثّر وجود إشارة خلوية يجعل هاتف آيفون العامل بنظام (iOS 14) يبحث عن اتصال، وهذا بدوره يمثل استنزافًا هائلًا للبطارية، وفي نظام (iOS 14) يبدو أن هذا يضع عبئًا كبيرًا على البطارية. لكن هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها: ضع هاتفك في وضع الطائرة. غيّر مقدم الخدمة الخلوية. احتفظ بشاحن عندما تكون في منطقة إشارة ضعيفة.