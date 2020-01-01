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فيديو.. OnePlus تكشف عن هاتف بقدرات جبارة!

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. OnePlus تكشف عن هاتف بقدرات جبارة!



وكالات / سما /

كشفت شركة OnePlus عن نموذج جديد معدل من هواتف 8T، زودته بتقنيات ممتازة وكاميرات ذات قدرات تصوير عالية.

ويأتي هاتف 8T Cyberpunk 2077 Edition بهيكل فريد التصميم مصنوع من الزجاج والمعدن، مقاوم للماء والغبار والصدمات، ومزود بشاشة Fluid AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها تعادل (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 120 هيرتزا، وتدعم تقنية +HDR10.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الهاتف معالج Snapdragon 865 ثماني النوى بتردد 2.4 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات Adreno 650، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيعابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

ومن أهم تقنيات الجهاز هو الكاميرا الأساسية التي أتت بأربع عدسات بدقة (48+16+5+2) ميغابيكسل، والتي تحوي عدسة خاصة للتصوير العريض وعدسة للتصوير القريب، إضافة إلى الكاميرا الأمامية التي اتت بدقة 16 ميغابيكسل.

وحصل هذا الجهاز على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وعلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها في غضون 39 دقيقة عبر شاحن سريع باستطاعة 65 واطا.

كما زودته OnePlus بمنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

 
 
#OnePlus #هاتف #تكنولوجيا

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