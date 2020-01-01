الريال قلق بشأن حالة هازارد بعد مباراة إنتر ميلان

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية عن قلق ريال مدريد من إمكانية تعرض البلجيكي إيدين هازارد لإصابة جديدة على مستوى الكاحل.

وتعرض النجم البلجيكي إيدين هازارد لإصابات متكررة في أول مواسمه مع المرينجي، جعلته يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

ومنذ انتقال اللاعب البلجيكي لصفوف ريال مدريد، سجل فقط هدفين، الأول كان في الموسم الماضي، والآخر هذا الموسم في أول مبارياته كأساسي مع المرينجي بعد عودته من الإصابة في كاحله الأيمن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هازارد تواجد في تشكيلة ريال مدريد الأساسية في مباراة إنتر ميلان الإيطالي مساء أمس الثلاثاء، ضمن فعاليات الجولة الثالثة بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وفاز ريال مدريد بشق الأنفس بثلاثة أهداف لهدفين، وشارك هازارد في 63 دقيقة قبل خروجه، وحل بدلاً منه البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأضافت الصحيفة أن إيدين هازارد تعرض لتدخل عنيف من قبل بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان في كاحله الأيسر -ليس مكان الإصابة الأولى- قبل خروجه بدقائق قليلة.

وأوضحت “آس” أن بمجرد خروج هازارد من على أرضية الملعب، قام بوضع بعض الثلج على كاحله، مما تسبب في قلق كبير داخل أروقة النادي، خشية تعرضه لإصابة جديدة تجعله يغيب لفترة طويلة عن الملاعب.