تأجيل نهائي كأس اليد حتى إشعار آخر

غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد, عن تأجيل موعد نهائي كأس المحافظات الجنوبية "المرحوم أحمد الكرد", حتى إشعار آخر.

وأكد محمد أبو سمرة رئيس لجنة المسابقات باتحاد اليد, أن موعد النهائي بات مجهولا, بسبب إغلاق مخيم البريج وسط القطاع, وعدم السماح لفريق خدمات البريج بخوض التدريبات, على غرار نادي اتحاد دير البلح أيضا.

وكان من المفترض أن يجري النهائي بين خدمات البريج واتحاد دير البلح يوم الأحد المقبل على صالة سعد صايل بغزة, إلا أنه أضحى مجهولا هذه الفترة, بسبب انتشار فيروس "كورونا".

يشار إلى أن بطولة كأس "المرحوم أحمد الكرد" تجري برعاية المجلس الأعلى للشباب والرياضة وشركة "جوال".