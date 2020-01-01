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العميد يبحث عن مدرب جديد بدلا من عماد هاشم

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
العميد يبحث عن مدرب جديد بدلا من عماد هاشم



غزة / سما /

بدأ نادي غزة الرياضي في البحث عن مدرب جديد, لقيادة الفريق في دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الكروي الجديد, خلفا لعماد هاشم.

وأبلغ هاشم إدارة غزة الرياضي بسفره إلى دولة قطر الأربعاء, لاستكمال دورة التدريب المتقدمة "PRO", ما جعل النادي بحاجة لمدرب جديد قبل انطلاق الموسم.

وكان هاشم قد بدأ فترة الإعداد مع "العميد" قبل حوالي أسبوعين, إلا أنه يتأهب للسفر عبر رفح البري جنوب القطاع.

يشار إلى أن غزة الرياضي سيلعب في الموسم الجديد بدوري الدرجة الأولى, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير لدوري الممتازة الموسم المنصرم برصيد 24 نقطة.

#العميد #غزة الرياضي #عماد هاشم #قطر #الدرجة الأولى #الممتازة

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