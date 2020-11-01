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شاهد.. لاعبان من غزة في طريقهما إلي الإحتراف في جمهورية مصر

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. لاعبان من غزة في طريقهما إلي الإحتراف في جمهورية مصر



غزة / سما /

أكدت تقارير صحافية محلية, أن ثنائي خدمات رفح يستعدان لمغادرة قطاع غزة نحو جمهورية مصرية العربية الأربعاء, لخوض اختبارات في الأندية المصرية.

وذكرت التقارير, أن اللاعبين بدر موسى وسامي قعدان سيخوضان اختبارات نهائية مع سموحة والإنتاج الحربي تواليا, تمهيدا لتوقيع عقد احترافي معهما.

وفي حال اجتاز المهاجم موسى, والمدافع قعدان, الاختبارات بنجاح, فإنهما سيوقعان أول عقودهما الاحترافية في مسيرتهما الكروية.

يشار إلى أن موسى وقعدان من اللاعبين الشبان المميزين في قطاع, وبرزا في الموسمين الأخيرين مع خدمات رفح.

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#غزة #مصر #خدمات رفح #بدر موسى #سامي قعدان

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