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ترامب يتقدم في 6 ولايات من أصل 7 لم تحسم فيها الأصوات بعد

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 12:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يتقدم في 6 ولايات من أصل 7 لم تحسم فيها الأصوات بعد



وكالات

يتقدم الرئيس الحالي دونالد ترامب في 6 ولايات أمريكية من أصل 7 لم يتم الإعلان عن نتائجها الأولية بعد، في مؤشر على فوره حال استمر هذا التقدم.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن تعداد الأصوات في 6 ولايات من أصل 7 لم يتم حسم الأصوات فيها، يشير إلى تقدم المرشح الجمهوري ترامب ضد منافسه الديمقراطي جو بايدن.


والولايات الست هم بنسلفانيا (20 صوتا من المجمع الانتخابي)، ميتشغان (16)، ويسكنسن (10)، كارولينا الشمالية (15) وجورجيا (16). بينما يتقدم بايدن في ولاية نيفادا التي تضم 6 أصوات فقط من المجمع الانتخابي.
ويحتاج أي مرشح إلى 270 صوتا من المجمع الانتخابي، وحتى الآن حصد ترامب بحسب وكالة أسوشيتد برس 213 صوتا بينما بايدن حصد 238.

وفي وقت سابق، تحدث ترامب في البيت الأبيض، فقال إنه مستعد للاحتفال بفوزه في الانتخابات، وحذر أيضًا من أن "مجموعة من الناس" تحاول الغش.

كما قال الرئيس الأمريكي إنه يمكنه التقدم بطلب إلى المحكمة العليا لحل مسألة نتيجة الانتخابات.

وقالت جين أومالي ديلون مديرة حملة بايدن في بيان اليوم الأربعاء:

"العد لن يتوقف. سيستمر حتى يتم احتساب كل الأصوات المدلى بها بشكل صحيح."

ووصفت تصريحات ترامب بأنها "مشينة".

وقالت مديرة المقر "إنهم فظيعون لأن هذه محاولة فاضحة لانتزاع الحقوق الديمقراطية للمواطنين الأمريكيين. إنها غير مسبوقة لأنه لم يحدث في تاريخنا أبدا أن حاول رئيس أمريكي حرمان أمريكي من حقه في التصويت في انتخابات وطنية".

وأكدت مجددًا أن لا ترامب ولا بايدن سيقرران نتيجة الانتخابات. وقالت أومالي ديلون: "يجب أن تستمر العملية الديمقراطية وستستمر حتى اكتمالها".

وقالت مديرة الحملة إن الديمقراطيين لديهم فرق من المحامين على استعداد للطعن في نتائج الانتخابات إذا بدأ ترامب العملية أولاً. وقالت أومالي ديلون: "إذا نفذ الرئيس تهديده بالذهاب إلى المحكمة لمحاولة إفشال فرز الأصوات، فلدينا فرق من المحامين على استعداد للانتشار لمقاومة هذا الجهد. وسوف يفوزون".

واختتمت قائلة: "نحن على ثقة من أنه عند اكتمال العملية، سيكون جو بايدن الرئيس القادم للولايات المتحدة"

#الولايات المتحدة الأمريكية #دونالد ترامب #وكالة أسوتشيد برس #جو بايدن #بنسلفانيا #جورجيا #ويسكونسن #نيفادا #كارولينا الشمالية #ميشيغان #البيت الأبيض

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