روحاني: نتائج الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة لإيران ولا يهمنا من الفائز

طهران /وكالات /

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن نتائج الانتخابات الأمريكية ليست مهمة بالنسبة إلى بلاده، وإن طهران لا تعد خططها استنادا إلى ما يجري في الولايات المتحدة من مستجدات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة، علق فيه على الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، والوضع الاقتصادي في إيران.

وأضاف روحاني أن ما يهم إيران هو سياسات واستراتيجيات الزعيم الذي سيتولى إدارة الولايات المتحدة.

وتابع: “بالنسبة إلى طهران سياسات الإدارة الأمريكية القادمة هي المهمة، وليس من يفوز في الانتخابات الأمريكية”.

ودعا روحاني الرئيس الأمريكي القادم إلى احترام القوانين والمعاهدات الدولية.

وأشار إلى وجوب استخلاص الولايات المتحدة دروسا من الماضي، والبدء بانتهاج سياسة جديدة تجاه إيران.

يجدر بالذكر أن الولايات المتحدة شهدت الثلاثاء، انتخابات بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن.

وتستمر حاليا فرز أصوات الناخبين في الولايات الأمريكية، ومن المنتظر أن تحسم الأمور خلال الساعات القادمة لمعرفة الرئيس الجديد للولايات المتحدة.