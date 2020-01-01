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البرشا يحدد قائمة لاعبيه المرشحين للبيع في يناير القادم

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
البرشا يحدد قائمة لاعبيه المرشحين للبيع في يناير القادم



حدد فريق برشلونة الإسباني قائمة اللاعبين الذين سيُغادرون الفريق الكتالوني خلال الانتقالات الشتوية القادمة، وذلك بهدف إبرام صفقات تبدو مطلوبة جداً.

وكان كارليس توسكيتس، رئيس مجلس إدارة برشلونة المؤقت، قد أشار إلى أن الوضع الاقتصادي للبارسا حرج للغاية، ولذلك سيكون النادي بحاجة لبيع بعض اللاعبين من أجل تمويل الصفقات الجديدة.

وإذا كانت انتخابات رئاسة برشلونة ستُجري في نهاية يناير، فلن يتمكن المجلس الإداري الجديد من إغلاق أي صفقة في الميركاتو الشتوي، وسيكون ميسي قادراً على التفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من 1 يناير، كما لن تتمكن الجمعية العمومية من الانعقاد.

ولذلك، يُسارع برشلونة الخطى لإجراء الانتخابات في شهر ديسمبر القادم، وفي ظل انتشار فيروس كورونا في إقليم كتالونيا، فإن الخيار المطروح هو اللجوء للتصويت الالكتروني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن شبح الرحيل يحوم حول ثلاثي الفريق الكتالوني، ويتعلق الأمر بكل من جونيور فيربو وكارليس ألينيا وصامويل أومتيتي.

ولم يحظَ الأول سوى بنصف ساعة من اللعب خلال المباريات الماضية، فيما لم يلعب كارليس ألينيا وصامويل أومتيتي أي دقيقة حتى الآن، وبالتالي فإن رحيلهم مطروح بقوة.

وأشارت الصحيفة المذكورة، إلى أن البارسا سيُكمل الموسم بظهير أيسر واحد فقط وهو جوردي ألبا، فيما سيتم الاعتماد على سيرجينو ديست في هذا المركز في حالة الضرورة.

 

#برشلونة

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