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وفاة مسن من دير الأسد إثر إصابته بفيروس كورونا

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مسن من دير الأسد إثر إصابته بفيروس كورونا



حيفا/سما/

تُوفي الحاج حسن علي الشيخ أسدي عن عمر ناهز 80 عاما، من قرية دير الأسد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. وسيشيع جثمانه إلى مثواه الأخير، اليوم الأربعاء الساعة الثانية عشر بعد صلاة الظهر.

وكان المُسّن قد نُقل إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا، يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتدهورت حالته الصحية، وكان تحت التنفس الاصطناعي إلى أن فارق الحياة.

وأعلنت عائلة الفقيد أنه "نظرا للظروف الراهنة وتعليمات وزارة الصحة تقتصر الجنازة على العائلة، وتقبل التعازي هاتفيا وعلى مواقع التواصل الاجتماعية، ودمتم لنا سالمين".

ومما يذكر أنه تُوفي الحاج أحمد عبد قاسم عن عمر ناهز 79 عاما، من دير الأسد، متأثرا بإصابته بكورونا في المركز الطبي للجليل، أمس الثلاثاء، بعد أن مكث في قسم كورونا بالمستشفى نحو شهر.

يذكر أنه سُجّلت في دير الأسد 7 وفيات إثر الإصابة بعدوى كورونا، حسب المعطيات المتوفرة، منذ انتشار الفيروس في آذار/ مارس الماضي ولغاية اليوم.

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