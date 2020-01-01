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جلعاد إردان: إسرائيل ستتعاون مع أي رئيس أميركي منتخب

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جلعاد إردان: إسرائيل ستتعاون مع أي رئيس أميركي منتخب



القدس المحتلة / سما /

قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، غلعاد إردان، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستتعاون وتنسق مع أي رئيس أميركي سينتخب، وتوقع حدوث أعمال عنف في المدن الأميركية بعد ظهور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية. وسيتولى إردان، وزير الأمن الداخلي السابق، منصب سفير إسرائيل في واشنطن أيضا.

وشدد إردان، في مقابلة أجرتها معه إذاعة الجيش الإسرائيلي، على أن "إسرائيل ستنسق وتتعاون مع أي إدارة أميركية ستنتخب، لأن هذه الشراكة إستراتيجية. وإسرائيل هي جزيرة من الاستقرار في الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة".

وأضاف أنه "توجد مصالح كثيرة جدا من جانب الولايات المتحدة أيضا بالحفاظ على هذه الشراكة. وبإمكان مواطني إسرائيل أن يكونوا هادئين، إذ سيتم الحفاظ على هذه الشراكة".

وفي رده على سؤال حول احتمال حدوث أعمال شغب في أعقاب صدور نتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، وأنه لو كان يملك حانوتا في نيويورك، هل سيحمي واجهتها بألواح خشبية، قال إردان "أعتقد أني سأفعل ذلك".

وتابع أنه "توجد في المدينة (نيويورك) حالة تأهب كبيرة جدا. يضعون ألواحا على واجهات الحوانيت لحمايتها، والشرطة هنا في حالة جهوزية قصوى بانتظار ما سيحدث. وآمل أن تتمكن الأمم المتحدة والمدينة مواصلة العمل في الأيام القريبة".

وأضاف إردان حول احتمال حدوث أعمال شغب واتساع الشرخ الاجتماعي في الولايات المتحدة، "آمل جدا آلا يحدث هذا. وتوجد فعلا اتجاهات ديمغرافية تعمق الشروخ من دون علاقة لأي إدارة موجودة أو منتخبة في الولايات المتحدة. وآمل أنه بعد أن تجاوزنا يوم الانتخابات الآن أن ينظر الجميع إلى أهمية القانون والنظام قبل أي شيء آخر".

#اسرائيل #ترامب #بايدن #اردان

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