محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من المستشارة الألمانية

ابو ظبي/سما/

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بنزايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحةاتصالاً هاتفياً من معالي أنجيلا ميركل مستشارة جمهورية ألمانياالاتحادية الصديقة .. تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزهاضمن إطار الشراكة الإستراتيجية الشاملة القائمة بين البلدين، وعددامن القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وشدد الجانبان على رفض التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة وأهميةتعزيز العمل الدولي في التصدي لهما، وتكثيف الجهود المشتركة لدعموتشجيع الحوار بين الأديان والثقافات على الصعيدين الإقليميوالعالمي.

وجرى خلال الاتصال بحث آخر تطورات منطقة الشرق الأوسط والبحرالمتوسط، حيث أكد الجانبان دعمهما تسوية الخلافات عبر الحواروالطرق السلمية.كما تناولا مستجدات جائجة " كورونا " في البلدين والعالم وأهميةتعزيز العمل الدولي المشترك للتصدي لها واحتواء آثارها خلال الفترةالحالية والمقبلة