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اسرائيل: 831 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة بارتفاع

الأربعاء 04 نوفمبر 2020 10:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: 831 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة بارتفاع



القدس المحتلة / سما /

شخصت 831 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الثلاثاء، وسط استمرار التراجع بالإصابات الخطيرة، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فإن الإصابات النشطة بوتيرة ارتفاع مستمرة، حيث بلغت 9782 إصابة، ليبلغ إجمالي الإصابات منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، 316792 إصابة.

ويرقد المئات في أقسام كورونا في مستشفيات البلاد، بينهم 365 مصابا بحالة خطيرة، بينما 164 مصابا تم ربطهم بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر لاستمرار الانخفاض في عدد الإصابات الخطيرة.

أما بما يتعلق في إجمالي الوفيات فقد بلغت 2592 حالة وفاة بعد تسجيل 12 حالة وفاة في آخر 24 ساعة.

إلى ذلك، تواصل وزارة الصحة تكثيف فحوصات اكتشاف كورونا من خلال محطات الفحص المتنقلة، حيث أجري، أمس الثلاثاء، 40832 اختبارا 2.1% منها كانت موجبة.

ويأتي نشر هذه البيانات والارتفاع بالإصابات النشطة،

في الوقت الذي يتواصل السجال بشأن فتح سوق العمل والمصالح والمجمعات التجارية، حيث يعقد المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، اليوم الأربعاء، جلسة لبحث إقرار تسهيلات إضافية أو تمديد القيود.

وتبدي وزارة الصحة معارضتها لفتح جزئي للأنشطة التجارية، وتطالب بتأجيل المرحلة الثالثة من التسهيلات التي من المفترض أن تدخل حيّز التنفيذ يوم الأحد المقبل، فيما يتوقع أن تضغط وزارة المالية باتجاه فتح جزئي للأنشطة الاقتصادية، بدءا من محلات الشوارع.

ويعتزم وزير الأمن، بيني غانتس، المطالبة خلال اجتماع "كابينيت كورونا"، بفرض الإغلاق المشدد على مجدل شمس ومسعدة وبقعاثا في الجولان السوري المحتل، إضافة إلى المغار وكفركنا وكفرمندا وعرب العرامشة وحتسور هجليليت، التي تعتبر مناطق حمراء.

#اسرائيل #فيروس كورونا #اصابات

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